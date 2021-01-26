İstismarın notu: Anne beni en yakınından koruyamadın

Denizli’de Özlem U., kızı İ.U.’nun (14) içine kapanmasından ve davranışlarından şüphelenince kontrol etmek için odasına girdi. Bu sırada İ.U.’yu “Anne beni en yakınından koruyamadın” yazılı notu saklamaya çalışırken yakaladı. Ardından da kızının ceplerini aradığında çok sayıda hap buldu. Özlem U., notu okuduktan sonra konuştuğu kızının, aile dostları, evli ve 1 çocuk babası Hulusi Ö.’nün cinsel istismarına maruz kaldığını öğrendi. Özlem U., Hulusi Ö.’den şikâyetçi oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen İ.U.’nun savcılık ifadesi, pedagog ile psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan Hulusi Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BUNU NASIL YAPAR’

Kızının yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını seyleyen anne Özlem U., “Tacizci en yakınımızdaki, ailece görüştüğümüz kişi çıktı. 6 yıldır tanışıyoruz. Birbirimizin evlerine gidiyoruz. Hatta geçen kasım ayında yeni bebeği doğdu. Evine, ziyarete gittik. Üstelik bir de onlara maddi ve manevi destek oluyorduk. Kapanan elektrik ve doğalgaz faturalarını bile ödedik. Eline para bile verdik. Bunu bize, kızıma nasıl yapar. Evlerine ziyarete gittiğimizde kızım, bebeklerini sevmek için kucağına aldığı sırada özel bölgelerini ellemiş. İkinci tacizi, bize geldiklerinde yine bebekleri, kızımın kucağındayken gerçekleştirmiş. Kızım korkup odasına gitmiş. Kızıma ’Annene babana söyleme, aramızda kalsın’ demiş. Kızım başından geçen istismarı bize anlatmaya korktuğu için intihar etmek istemiş. Ben kızımdaki sıradışı durumu fark etmeseydim belki kızım intihar edecekti. Bu kişinin cezalandırılmasını istiyoruz. Kızım hâlâ korkuyor, ağlıyor ve geceleri uyuyamıyor. Başka çocuklara da aynı şeyi yapabilir” diye konuştu.