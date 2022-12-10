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İstismarcıya e-kelepçe

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#Marmaris#İstismar#E-Kelepçe
İstismarcıya e-kelepçe
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Marmaris Aile Mahkemesi, istismar mağduru bir çocuk ve ailesi için koruma kararı verdi.

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Dava dosyasına göre, 40 yaşındakiT. Y., 5 Ağustos 2021 tarihinde, 6 yaşındaki erkek çocuğuna, ağabeyi Y.S ile yüzmeye gittiği Datça Kargı plajında sarkıntılık yaptı.Yaşanan istismar olayına küçük çocuğun 12 yaşındaki ağabeyi de tanıklık etti. Aile, savcılığa şikâyette bulundu. T.Y. hakkında “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından Datça Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli T.Y’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Cinsel istismar davası sürerken, iddialara göre, T.Y., ailenin şikâyetinden vazgeçmesi için tehditlerde bulunmaya başladı. Bunun üzerine aile koruma talebinde bulundu. Mahkeme, T.Y.’nin 6 ay süreyle korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmasını, kişisel ilişki kurmasını, şahsi ve ev eşyalarına zarar vermesini, iletişim araçlarıyla rahatsız etmesini yasakladı. Mahkeme ayrıca T.Y. hakkında 6 ay süreyle bir sağlık kuruluşunda öfke kontrol eğitimi verilmesi, elektronik kelepçe takılması ve mağdur çocuk Y.S.’ye 1 kilometreden fazla yaklaşmamasına da hükmetti.

 

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#Marmaris#İstismar#E-Kelepçe

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