×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstismarcı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Kırşehir#DAVA
İstismarcı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 07:00

Kırşehir’de servis aracına binen 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan servis şöförü Murat Yaman hakkında, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yaman verdiği ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Haberin Devamı

Kırşehir’de, iddianameye göre, bir lisede okuyan F.K. (17), 2 Kasım 2021’de evine gitmek için bindiği servis aracında şoför Murat Yaman’ın cinsel istismarına uğradı. Tutuksuz yargılanan Yaman hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanık verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

F.K.’nin ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, Yaman’ın savunmasında şunları söylediğini iddia etti: “Öyle bir oturuyordu ki bacak bacak üstüne atmış... Bir şey yapacağım diye de kendimden korktum. Bana yakın davranıyordu.” Antakyalıoğlu, mahkeme başkanının mağdur çocuğun olay günü giydiği kot pantolonunda “sanığın menisi tespit edilmiştir” yönündeki raporu hatırlatması üzerine Yaman’ın “Hâkim bey bilirsiniz erkeğim film izlerken bile oluyor, insanız yani” dediğini de aktardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Kırşehir#DAVA

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık