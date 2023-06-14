İstismarcı tutuklandı

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Kırşehir’de, iddianameye göre, bir lisede okuyan F.K. (17), 2 Kasım 2021’de evine gitmek için bindiği servis aracında şoför Murat Yaman’ın cinsel istismarına uğradı. Tutuksuz yargılanan Yaman hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıla kadar hapis talebiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün görüldü. Sanık verdiği ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mahkeme, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

İFADELERİ KAN DONDURDU

F.K.’nin ailesinin avukatı Şahin Antakyalıoğlu, Yaman’ın savunmasında şunları söylediğini iddia etti: “Öyle bir oturuyordu ki bacak bacak üstüne atmış... Bir şey yapacağım diye de kendimden korktum. Bana yakın davranıyordu.” Antakyalıoğlu, mahkeme başkanının mağdur çocuğun olay günü giydiği kot pantolonunda “sanığın menisi tespit edilmiştir” yönündeki raporu hatırlatması üzerine Yaman’ın “Hâkim bey bilirsiniz erkeğim film izlerken bile oluyor, insanız yani” dediğini de aktardı.