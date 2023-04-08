İstismarcı taksici tutuklandı... Pişkin savunma: 'Nefsime hakim olamadım'

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İZMİR Karabağlar’da, inşaat işçisi 5 çocuk babası Ali A., (40) 28 Mart’ta 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı D.A.’nın yağmurdan ıslanmadan okula gidebilmesi için yoldan geçen evli ve 2 çocuk babası Umut Can K. (27) yönetimindeki taksiyi durdurdu. İddiaya göre, aracına binen kız çocuğunu yaklaşık 500 metre mesafedeki okula götüren Umut Can K., bir anda kapıları kilitledi. Umut Can K., kız çocuğuna zorla götürdüğü ormanda cinsel istismarda bulundu. Olayın ardından D.A. Umut Can K.’nin elinden kurtulup ormanın yakınındaki karayoluna koştu.



Kız çocuğun karayolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.’yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.’yı polis merkezine götürdü. D.A.’nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum ailesine bildirildi.



‘FIRSAT BULUP İTİP KAÇMIŞ’



Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.



Baba Ali A., “Kızım, taksiyle okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda kapı ve camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, Umut Can K.’nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip elinden kaçmayı başarmış. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, ‘Şeytana uydum, nefsime hâkim olamadım’ demiş. Kızım ölseydi ne yapardım?” diye konuştu.



