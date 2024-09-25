Her şeyi babası fark etti! İstismarcı öğretmene 14 yıl hapis: Yaşının küçük olduğunu bilseydim sevgili olmazdım

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İstanbul Gaziosmanpaşa’daki özel bir okulda İspanyolca öğretmenliği yapan Betül Nisa Ç. (28), aynı zamanda ek gelir olması amacıyla sosyal medya platformlarında açtığı sayfa üzerinden kendi ürettiği takıları satıyordu.

DURUMU BABA FARK ETTİ

25 Aralık 2023 tarihinde, 7’nci sınıf öğrencisi M.A. (14), öğretmenine sosyal medya üzerinden kendisini arkadaş olarak eklemesini isteyen bir mesaj gönderdi. İkili arasında burada sohbet başladı. Aylar süren mesajlaşmaların ardından Betül Nisa Ç., öğrencisini film izlemek için evine de çağırdı. Taraflar belirli zamanlarda iddiaya göre Betül Nisa Ç.’nin evinde buluştu. Betül Nisa Ç., iddiaya göre öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Yaşanan bu durumu fark eden M.A.’nın babası, oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvuruda bulundu. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., öğretmeniyle sosyal medya üzerinden mesajlaştıklarını ve aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi. 27 Mayıs’tan itibaren öğretmeninin evine gidip film izlediklerini ve 4 kez cinsel birliktelik yaşadıklarını anlatan öğrenci, kimsenin zorlamadığını, kendi istekleriyle birlikte olduklarını ancak durumu ailesinin öğrenmesi üzerine utandığı için şikâyetçi olduğunu belirtti.

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‘KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLSEYDİM...’

Gözaltına alındıktan sonra ifade veren Betül Nisa Ç. ise öğrencisinin kendisini 16 yaşında tanıttığını bu nedenle aralarında birliktelik olduğunu ancak herhangi cinsel birliktelik yaşanmadığını iddia etti. Betül Nisa Ç., “Yaşının küçük olduğunu bilseydim sevgili olmazdım” dedi. İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüpheli, cezaevine gönderildi. Öğretmen Betül Nisa Ç. hakkında ‘cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından toplamda 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Betül Nisa Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Betül Nisa Ç. ile mağdur çocuğun anne ve babası katıldı. Mağdur çocuğun babası Memduh A., “Süreç çok yıpratıcıydı, çocuğumuzun okulunu değiştirdik ve taşınmak zorunda kaldık. Öğretmenin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Davaya ilişkin görüşünü açıklayan savcı, mağdur ile sanık arasında çok sayıda cinsel içerikli konuşmaların olduğunu, sanığın mağdurun 7’nci sınıftayken öğretmenliğini yapmasına rağmen yaşını bilmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, sanık ve mağdurun birden fazla kez birliktelik yaşadığı belirtti.

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‘GEREKİYORSA CEZALANDIRILAYIM’

Son savunmasını yapan sanık öğretmen Betül Nisa Ç. özetle “Yakınlaşmamız oldu ama cinsel ilişki gerçekleşmedi. Bu olaydan dolayı onlar da ben de etkilendik. Ceza almam gerekiyorsa cezalandırılayım. Pişmanım” dedi. Sanık öğretmenin avukatı ise “Müvekkil duygusal boşlukta olduğu ve aldatıldığı dönemde mağdur kalp ve çiçek emojisi gönderince arkadaşlık olmuştur” diye konuştu. Mahkeme heyeti, Betül Nisa Ç.’yi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cebir tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın onanması halinde öğretmen Betül Nisa Ç. tekrar cezaevine gönderilecek.