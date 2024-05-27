İstismarcı öğretmene 135 yıl istendi... 6 öğrencisinin hayatını kararttı

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Adana’da bir ortaokulun 5’inci sınıfında eğitim gören kız öğrenciler E.K. (12), E.B. (11), F.B.Y. (11), F.N.K. (11), Z.E. (11) ve B.K. (11), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni C.C.’nin (59) kendilerine sınıf içinde ve dua okurken cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. 6 öğrenci ailesinin, 6 Mayıs’ta öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine C.C. tutuklandı. Soruşturma tamamlandı. Adana 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi, C.C. hakkında ‘12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti. Savcı, C.C.’nin her bir kız çocuğu için 22 yıl 6’şar ay olmak üzere toplam 135 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

‘SEN BENDEN NEDEN AYRILIYORSUN’

İddianamede, cinsel istismara uğradığı iddia edilen 6 kız öğrencinin ifadelerine yer verildi. Kız öğrencilerden F.B.Y., dua okuduğu zaman öğretmeninin kendisine dokunduğunu, uzaklaştığında öğretmenin kendisine “Sen benden neden ayrılıyorsun, gel yanıma” dediğini, belinden tutup kendisine doğru çektiğini söyledi. Kız öğrencilerden B.K. de öğretmenin sınıfta devamlı ders sırasında kendisine dokunup vücudunun değişik yerlerine bazen yavaş yavaş bazen de hızlı hızlı vurduğunu, ne amaçla yaptığını bilmediğini kaydetti. E.B. de öğretmenin 5’inci sınıfın başından bu yana vücudunun değişik yerlerine dokunmaya başladığını iddia etti. E.B., son iki aydır dua okurken bile vücudunu ellediğini, kendisine doğru çektiğini ifade etti. Öğretmenin ayrıca kendileri ile adet hakkında konuştuğunu iddia eden kız öğrenci, beden eğitimi dersi için kıyafetlerini değiştirdikleri sırada sınıfa aniden girdiğini de iddia etti. Diğer öğrenciler Z.E. ve F.N.G. de sanık öğretmenin diğer kız öğrenciler gibi kendilerinin de vücutlarına vurup dokunduğunu öne sürdü.

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İKİ AİLE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

4 kız öğrencinin ailesinin C.C.’den şikâyetçi olduğu, 2 ailenin ise şikâyetçi olmadıkları belirtildi. Öğrencilerine yönelik temaslarının kesinlikle cinsel amaçlı olmadığını iddia eden C.C., öğrencilerinin neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmediğini, derse başka bir öğretmenin girmesini istiyor olabileceklerini belirterek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etti. İddianamenin not bölümünde, C.C.’nin savunmasına itibar edilmediği vurgulanarak “Söz konusu eylemleri mağdurlara yönelik olarak farklı tarihlerde birden çok kez işlemiş olması nedeniyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerekiyor” denildi.