İstismarcı ‘dede’ye 23 yıl hapis

Haberin Devamı

ANKARA Sincan’da yaşayan anne Kader T. 4 Ocak’ta cep telefonunu küçük kızına vererek şarja takmasını istedi. Telefonu kontrol eden genç kadın, Youtube uygulamasından ‘sevişme’ ibareli arama yapıldığını fark etti. Bu aramaya anlam vermeyen genç anne, kızına “Aramayı sen mi yaptın?” diye sordu. Küçük çocuk da “Anne azıcık izledim, zaten hemen kapattım” dedi. Kızını videoyu nereden bildiği konusunda sıkıştıran anne, korkunç bir istismar öyküsüyle karşı karşıya kaldı.

‘DEDE’ DİYE HİTAP EDİYORDU

Küçük kız, babaannesinin erkek arkadaşı Doğan Ünal (58) tarafından uğradığı istismarı annesine anlattı. Ailenin şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alınan mağdur çocuk, babaannesi ile birlikte ‘dede’ diye hitap ettiği Ünal’ın evine gittiklerinde yalnız kalınca, kendisine müstehcen içerikli videolar izleterek, özel bölgelerine dokunarak istismarda bulunduğunu anlattı.

Haberin Devamı

Tutuklanan sanık hakkında Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederken, tanık olarak dinlenilen babaanne Zeliha T. ise ifadesinde, sanıkla evlenmeyi düşündüklerini, zaman zaman torunuyla birlikte onun evinde kaldıklarını, Doğan Ünal’ın 13 Kasım 2023 tarihinden torununa yönelik gerçekleştirdiği son eylemi fark ederek, kendisine tepki gösterdiğini iddia etti.

İNDİRİMSİZ CEZA ALDI

Küçük kızın annesi Kader T. mahkemedeki beyanından sanığın yanı sıra kayınvalidesinden de şikâyetçi olduğunu anlatarak, “Ben kayınvalidemden de şikâyetçiyim. Bir anne buna göz yumuyorsa ben başka bir şey diyemiyorum. İki ay boyunca böyle bir pisliği bilip saklamış. Kızımız ‘Babaannem gördü, o gün gördüğünde adamı itti’ dedi” diye konuştu.

Davanın karar duruşması 16 Ekim’de yapıldı. Mahkeme, ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı’, ‘zincirleme şekilde müstehcenlik’ suçlarından sanığa 23 yıl 1 ay cezası verdi. Mahkeme verdiği cezalarda iyi hal indirimi de yapmadı.

ÇELİŞKİ YOK İFTİRA YOK

Haberin Devamı

- KARARIN gerekçesinde, Çocuk İzlem Merkezi’nde hazırlanan Adli Görüşme ve Değerlendirme raporunda, mağdur çocuğun beyanlarının herhangi bir çelişki barındırmadığı, “bu beyanlarının iddia edilen cinsel istismar öyküsünün yaşanmışlığını desteklediği düşüncesi oluşmuştur” tespiti yapıldığına dikkat çekildi. Kararda, babaannenin son gerçekleşen olaya tanık olduğuna işaret edilirken, istismarın 2 yıl sürdüğü belirtildi.