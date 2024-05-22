İstismarcı babanın 40 yıllık cezası az diye bozuldu

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Yaklaşık 3 yıl boyunca istismarı sürdüren Serkan E., başka suçtan cezaevine girince E.B. de durumu annesine anlattı. Kızına inanmayan anne Asya D., onu önce kadın doğum uzmanına ardından psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan E.B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı S.E.’ye (18) istismarda bulundu. S.E. de durumu anlatınca Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Bir hafta sonra kayıtları dinleyen ve cinsel istismarı öğrenen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.’yi, 7 Eylül 2021’de tabancayla yaraladı. Asya D. ve Serkan E. tutuklandı.

ANNENİN CEZASI FAZLA BULUNDU

İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl, Serkan E.’ye 40 yıl 6 ay, Asya D.’ye ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi. Sanıkların avukatları, cezaların fazla olduğu gerekçesiyle kararı istinafa götürdü. Savcı da Serkan E.’nin cezasını az bulup ayrıca istinafa gitti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Serkan E.’ye eksik ceza tayin edildiği ve iki suçtan cezalandırılması gerekirken tek suçtan cezalandırıldığı, Ayşe D.’ye ise eski eşinden kaynaklanan eylemlerin niteliği göz önüne alındığında fazla ceza belirlendiği gerekçesiyle ‘hükmün bozulmasına’ karar verdi. Dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verdi.