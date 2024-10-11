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İstismarcı

Güncelleme Tarihi:

#Ecder Tayfun Polat#Gürcistan#Cinsel İstismar
İstismarcı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

Ecder Tayfun Polat, yan komşusunun Gürcistan uyruklu 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı K.V.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

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ANTALYA Kepez’de 22 Ağustos’ta tarım işiyle uğraşan Gürcistan uyruklu T.V. (35) ve oto tamirci dükkânında çalışan eşi M.T. (54) işteyken, komşuları kaportacı Ecder Tayfun Polat çiftin evine gitti. Binanın elektrik şartelini indiren Polat, bir süre sonra dışarı çıkan çiftin zihinsel engelli kızı K.V.’yi (16) alıp kendi işyerine götürdü. Polat, burada kıza istismarda bulundu. Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, Polat’tan şikâyetçi oldu. Polat tutuklandı.

‘DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ’

M.T., şüpheli ile kısa süre aynı işyerinde çalıştığını belirterek, “İşyerindeyken bana evlerinin yanındaki dairenin boş olduğunu söyledi. Ben de orayı kiraladım. Sonra aramızda bazı husumetler oldu. Benim apartmana taktırdığım kameraları kırdı. Kızım kalp hastası olduğu için sürekli kameradan onu izliyorum. 22 Ağustos günü ben kamerayı açamadım. 1 saat bekledim, yine açılmadı. Çocuğu aradım, ‘Baba elektrik yok evde’ dedi. Üst kattaki komşumuzu aradım, ona sordum. O elektriklerin olduğunu söyledi. Ondan şartelleri kontrol etmesini istedim, aşağıya inerek bizim şartelimizi kaldırdı. 10 dakika sonra yeniden elektrikler kesildi. Bu sefer kızım dışarıya çıkmış. Çıktığında Ecder Tayfun Polat’ı görmüş. Ona elektrikleri kimin kestiğini sormuş. O da ‘Ben indirdim, seni bekliyordum’ demiş. Çocuğu evin yanındaki kaporta dükkânına götürüyor. Daha önce de kendi evine götürüp çocuğu taciz etmiş. Kimseye söylemesin diye de bıçak dayamış, tehdit etmiş. Çocuk olay sonrası ağlayarak bana her şeyi anlattı” dedi.

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Anne T.V., istismarcı komşunun çocuğuna baktığını belirterek “Onun çocuğuna 3 ay boyunca ben baktım. Ona annelik yaptım, ninni söyledim. 6 senedir oradayız. Biz şikâyetçi olduktan sonra geldi, bizi tehdit etti. ‘Sizi yaşatmam’ dedi. Ben onun çocuklarına annelik yaptım, o benim kızımı istismar etti” diye konuştu.

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#Ecder Tayfun Polat#Gürcistan#Cinsel İstismar

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