İstismara uğradığını söyleyen kızını vurmak istemişti... Vicdansız tutuklandı

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ADANA’nın Seyhan ilçesinde 29 Ekim’de polis merkezine giderek istismara uğradığını öne süren E.D., muayenesi için hastaneye götürüldü. Durumu öğrenip gece saatlerinde otomobiliyle hastaneye giden E.D.’nin babası M.D. (47), tabancayla içeri girip kızını vurmak istedi. Polis ekipleri, genç kızı koruma altına alarak hastane polis noktasına götürdü. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D., binaya girerek izini kaybettirdi. Hastane polisinin anonsuyla bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Hastanede operasyon başlatan özel harekât polisi, sabaha karşı şüphelinin, Beyin Cerrahi Bölümü’ndeki boş bir odada olduğunu belirledi. M.D., polisin teslim olma çağrısına uymayıp tabancayla ateş açtı. Ekipler, şüpheli babayı yakalayıp gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan M.D., emniyete götürüldü. Muayenesi yapılan E.D. ise devlet korumasına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.