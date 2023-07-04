İstismara 9 yıl sonra dava... Ses kaydı delil oldu

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Dava dosyasına göre, 9 yıl önce 6. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındakiM.E., Gaziantep Üniversitesi Hastanesi karşısında, üzerinde herhangi bir isim tabelası bulunmayan yatılı bir Kuran kursuna gitti. M.E.’nin iddiasına göre, aynı Kuran kursunda eğitim gören kendisinden 3 yaş büyük olan, lisede okuyan ve aynı odada uyudukları M.A.’nın cinsel istismarına maruz kaldı. M.E.’ye yönelik istismar eylemi, 7. ve 8’inci sınıfta da sürdü. M.E., lise 1. sınıfı bitirmeden Kuran kursundan ayrıldı.

ÜNİVERSİTEDE HOCASINA ANLATTI

M.E. üniversitede okuduğu sırada yaşadıklarını bir hocasıyla paylaştı. Hocasının yönlendirilmesiyle M.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. M.E., suç duyurusunun yanı sıra yıllar sonra M.A. ile yaptığı ve kayıt altına aldığı telefon görüşmesini de savcılığa teslim etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadesini aldığı M.A. iddiaların gerçek olmadığını, ses kaydındaki kişinin de kendisi olmadığını savundu.

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SAVCILIK O SÖZLERİ TEKRAR SÖYLETTİ

Bunun üzerine savcılık ilginç bir yönteme başvurdu. Ses kaydındaki M.A.’ya ait olan sözleri kendisine tekrar söyleterek kayda aldı vebilirkişiye inceletti. Bilirkişi “İnsanoğlu işte gaflete düşebilir şeytana uyabilir”, “Bir müslüman diğer müslümanın ayıbını örter” şeklindeki ifadelerin yer aldığı ses kaydının M.A.’ya ait olduğunu bildirdi. Savcılık, M.A. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 42 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, M.A.’nın suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunması nedeniyle cezada indirim yapılması da istendi.