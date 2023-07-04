×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstismara 9 yıl sonra dava... Ses kaydı delil oldu

Güncelleme Tarihi:

#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı#Ses Kaydı
İstismara 9 yıl sonra dava... Ses kaydı delil oldu
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 07:00

ORTAOKUL öğrencisi olduğu dönemde yatılı Kuran kursunda kendisinden büyük bir öğrencinin cinsel istismarına uğrayan M.E.’nin şikâyeti üzerine, olaydan 9 yıl sonra dava açıldı. 

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, 9 yıl önce 6. sınıf öğrencisi olan 12 yaşındakiM.E., Gaziantep Üniversitesi Hastanesi karşısında, üzerinde herhangi bir isim tabelası bulunmayan yatılı bir Kuran kursuna gitti. M.E.’nin iddiasına göre, aynı Kuran kursunda eğitim gören kendisinden 3 yaş büyük olan, lisede okuyan ve aynı odada uyudukları M.A.’nın cinsel istismarına maruz kaldı. M.E.’ye yönelik istismar eylemi, 7. ve 8’inci sınıfta da sürdü. M.E., lise 1. sınıfı bitirmeden Kuran kursundan ayrıldı.

ÜNİVERSİTEDE HOCASINA ANLATTI

M.E. üniversitede okuduğu sırada yaşadıklarını bir hocasıyla paylaştı. Hocasının yönlendirilmesiyle M.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. M.E., suç duyurusunun yanı sıra yıllar sonra M.A. ile yaptığı ve kayıt altına aldığı telefon görüşmesini de savcılığa teslim etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ifadesini aldığı M.A. iddiaların gerçek olmadığını, ses kaydındaki kişinin de kendisi olmadığını savundu.

Haberin Devamı

SAVCILIK O SÖZLERİ TEKRAR SÖYLETTİ

Bunun üzerine savcılık ilginç bir yönteme başvurdu. Ses kaydındaki M.A.’ya ait olan sözleri kendisine tekrar söyleterek kayda aldı vebilirkişiye inceletti. Bilirkişi “İnsanoğlu işte gaflete düşebilir şeytana uyabilir”, “Bir müslüman diğer müslümanın ayıbını örter” şeklindeki ifadelerin yer aldığı ses kaydının M.A.’ya ait olduğunu bildirdi. Savcılık, M.A. hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 42 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. İddianamede, M.A.’nın suç tarihinde 15-18 yaş aralığında bulunması nedeniyle cezada indirim yapılması da istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinsel İstismar#Çocuk İstismarı#Ses Kaydı

BAKMADAN GEÇME!

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme
Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya