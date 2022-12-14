İstismar siyasi şov malzemesi olamaz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi maddelerinin görüşmelerinde sunum yaptı. Oktay sunumda özetle şu mesajları verdi:

“Gündemimizin en başında tüm Türkiye’nin içini yakan çocuk istismarı vakası yer alıyor. Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur. Faili kim olursa olsun lanetliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa dünya sussa biz susmayız. Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten.

YAKINDAN TAKİPTEYİZ

Aile Bakanlığımız bu durumun ihbarı ile birlikte, bu kızımızı hemen koruma altına alarak can güvenliğini temin etmiş ardından da psikososyal desteklerle verilmesi gereken ilk acil hizmetleri ve devamındaki rehabilitasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Kızımızın koruma altına alınmasını takip eden dönemde, çocuğun cinsel istismarı suçundan da derhal soruşturma başlatılmıştır ve hali hazırda yargılama devam etmektedir.

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Olay yargının tasarrufundadır. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine inanıyoruz.Çocuğa yönelik, kadına yönelik istismarın nasıl karşısındaysak bu gibi toplum vicdanını kanatan olayların siyasi malzeme yapılmasına da karşıyız. Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir. Çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. İddia edilen bu insanlık suçunun, belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışıldığını görüyoruz.”

GERİLEME BAŞLADI

“Olumlu gelişmeler çekirdek enflasyon verilerinde de görülmekte; çekirdek endekslerin artış hızında gözlenen yavaşlama devam etmektedir. Türk Lirası’ndaki istikrarlı seyir ve emtia fiyatlarındaki göreceli düşüş, üretici fiyatlarını olumlu etkilemesiyle yurtiçi üretici enflasyonunda gerileme başlamıştır. Önümüzdeki dönem küresel emtia fiyatlarındaki gerileme, TL’deki istikrarlı seyrin devamı ile gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir.”

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İNSANSIZ SAVAŞ JETİ

“TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var. ANKA-3 MİUS jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl projemizden müjdeleri paylaşmaya devam edeceğiz.”