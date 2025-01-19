İstismar iddialarına soruşturma

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Çocuk toprağa verilirken, hastane doktorunun M.N.B.’ye ilişkin düzenlediği iddia edilen rapor sosyal medyada paylaşıldı. Rapora göre; çocuğun vücudunda diş izlerine ve cinsel istismar bulgularına rastlandı. İddialar üzerine Şanlıurfa Valiliği inceleme başlattı. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, çocuğun cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi. İkinci açıklamada da “Şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir” denildi.

AİLENİN İFADESİ ALINDI

Olayın aydınlatılması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nca özel ekip kuruldu. Ekip, çocuğun ailesinin ifadesine başvurdu. Aile, çocuğun elektrik akımına kapılması nedeniyle hastaneye götürüldüğünü ve olay günü çiğköfte yedikten sonra rahatsızlanarak yüz ve boyun bölgesini kaşıdığını öne sürdü. Herhangi bir gözaltı işlemi yapılmazken, Şanlıurfa Valiliği konuya ilişkin inceleme başlatıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.