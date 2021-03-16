İstişare toplantısı öncesi Atina’ya mesajlar

Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre Bakan Hulusi Akar dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılması plan-lanan istişari görüşmeleri hatırlatarak, Atina’ya önemli mesajlar verdi:

BİZ İYİ KOMŞULUK İLİŞKİSİ İSTİYORUZ

“Yunanistan başta olmak üzere, tabii ki Mısır da dahil, tüm komşularımızla iyi komşuluk ilişkisi içinde olmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi diyalog, uluslararası hukuka saygı diyoruz. Fakat maalesef Yunanistan hâlâ iyi komşuluğa yakışmayan bir üslupla, tehdit, gerilimi artırıcı, tırmandırıcı bir takım uygulamalarla bu iyi komşuluk ilişkilerimizin tesisine mani oluyor. Konuları her seferinde Türkiye-Yunanistan arasında olmaktan çıkarıp Türkiye-AB, Türkiye-ABD gibi olayı yansıtmak suretiyle, birtakım faydalar elde edebileceklerini zannediyorlar. Tatbikatları bir tehdit unsuru olarak devamlı zikrediyorlar. Bunlarla bir yere varmalarının mümkün olmadığını, bunların Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığını görmeleri, bilmeleri lazım.

UZLAŞMAZ TUTUMU BIRAKMALILAR

Biz istişari görüşmelere, NATO’daki ayrıştırma görüşmelerine önem veriyoruz. Her konuyu konuşmaya hazır olduğumuzu tekrar tekrar söylüyoruz. Komşumuzun uzlaşmaz ve kışkırtıcı tutumundan bir an önce vazgeçmesinin hem bölge hem kendileri hem de Yunan halkının refahı için önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü içinde bulundukları ekonomik koşullarda hala silahlanma girişiminde bulunuyorlar. Bunların da Yunan halkının aleyhinde olduğunu herkes biliyor. Özellikle bazı Yunan akademisyenlerin, siyasilerin, emekli bazı sivil, asker bürokratların açıklamaları da bizim görüşlerimizi paylaştıklarını gösteriyor.”

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