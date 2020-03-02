İstişare ne demek? İstişare nedir? İstişare etmek TDK kelime anlamı

İstişare, günümüz Türkçesinde birçok yerde ve günlük kullanımda tercih edilmektedir.

İstişare Ne Demek?

İstişare sözcüğü, belli bir konuyu değerlendirmek anlamında da kullanılmaktadır. Tek bir kişinin karar vermesinin güç olduğu durumlarda konunun istişare edilmesi gerekir. İstişare konuyu farklı görüş açılarına sunmak, başkalarının görüşlerini almak anlamında kullanılan bir kelimedir.

İstişare Nedir?

İstişare sözcüğü, değerlendirme yapmak manasını taşımaktadır. Bu kavram, birçok çalışma alanında önem taşır. Özellikle tıp, hukuk ve kamusal konularda istişare önemli bir değerdir.

Hekimlikte istişare, hastanın durumunun diğer hekimlerle değerlendirmesini sağlar. Hukuk ve kamusal alanlarda ise, halkı ilgilendiren önemli konuların karar bağlanması istişare edilerek sağlanmaktadır. Bu durumdan dolayı istişare, bazı yerlerde bir terim olarak da kabul edilmektedir.

İstişare Etmek TDK Kelime Anlamı

İstişare sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde ele alınan sözcüklerden biridir. TDK istişare kavramını hem tek başına hem de istişare etmek şeklinde ele almaktadır. TDK sözlüğünde sözcükle ilgili "istişare heyeti" kavramı da açıklanmıştır.

İstişare TDK'nın açıklamasında "danışmak" olarak belirtilmektedir. İstişare etmek, danışma eyleminin gerçekleştirilmesi şeklinde açıklanır. Ve İstişare heyeti kavramı ise "danışma kurulu" biçiminde ele alınmaktadır. Sözcük, günümüzde bu anlamlarıyla sürekli olarak kullanımdadır.