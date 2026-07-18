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İstirahat raporlarında 'e-Rapor' dönemi: Artık e-Devlet'ten erişilebilecek

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#E-Rapor#E-Devlet#Vatandaş
İstirahat raporlarında e-Rapor dönemi: Artık e-Devletten erişilebilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 17:42

Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "e-Rapor" sistemiyle, belirli istisnalar dışındaki istirahat raporları artık elektronik ortamda düzenlenecek. Öğrenciler, memurlar ve esnafın yararlanabileceği yeni uygulamada raporlara e-Devlet üzerinden de erişebilecek.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamayla daha önce sistemde dijital karşılığı bulunmayan istirahat raporlarının da elektronik ortamda düzenlenmesi sağlandı.

e-Rapor sisteminden öğrenciler, 18 yaşını doldurmamış kişiler, memurlar, kamu görevlileri, esnaf ve serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vatandaşlar, istirahat raporlarına e-Devlet üzerinden kolayca erişebilecek. Yeni düzenleme, işlemlerin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak.

İstirahat raporlarında e-Rapor dönemi: Artık e-Devletten erişilebilecek

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen tüm sağlık hizmet sunucularında görev yapan hekimler tarafından düzenlenebilecek istirahat raporları, elektronik ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınırken, raporlar "e-Rapor Doğrulama Servisi" üzerinden de doğrulanabilecek.

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Ayrıca elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları için basılı çıktı alınmasına gerek kalmadan işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek.

İstirahat raporlarında e-Rapor dönemi: Artık e-Devletten erişilebilecek

Açıklamada ayrıca "Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği e-Rapor sistemi ile SGK tarafından düzenlenen istirahat raporları kapsam olarak farklıdır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahip 4/A sigortalı işçiler ile isteğe bağlı 4/B sigortalılarının istirahat raporları, yine SGK sistemi üzerinden düzenlenmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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#E-Rapor#E-Devlet#Vatandaş

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