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Samsun'da cesedi bulunan İlklima Naz Akbörü'nün ıstırabı kağıda sığmadı

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#İlklima Naz Akbörü#Soruşturma#Taciz
Samsunda cesedi bulunan İlklima Naz Akbörünün ıstırabı kağıda sığmadı
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 07:00

Hürriyet, Samsun’da sahilde cesedi bulunan İlklima Naz Akbörü’nün ölümüyle ilgili detaylara ulaştı. İlklima Naz’dan geriye kalan not ve soruşturmadaki ifadeler, maruz kaldığı tacizlerin onu ölüme nasıl sürüklediğini ortaya koyuyor.

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İlklima Naz Akbörü, 20 yaşındaydı. Tokat’taki ailesiyle sorunlar yaşamış, Samsun’a taşınmıştı. Kafelerde çalışıyor, dövmecilik yapıyordu. Arkadaşlarıyla birlikte kalıyordu. Ama kendi başına ev tutmayı çok istiyordu. Son zamanlarda emlakçıları dolaşıyordu. 15 Ekim’de Atakum sahilinde cesedi bulundu. Silahla başından vurulmuştu. Silah da yanındaydı. Otopsi raporuna göre ‘bitişik atış’ yapılmıştı. Cesedin yanında İlklima’nın yazdığı bir not da vardı. O kâğıt parçasında yazanlar intihar ettiği değerlendirilen İlklima’nın ölüme nasıl sürüklendiğinin de ipuçlarını veriyordu.

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ARSLAN, DOĞANAY, HAKAN…

İlklima Naz o küçük kâğıda üç madde halinde maruz kaldığı tacizleri şöyle yazmıştı: “İstediğim o şerefsiz Arslan S.’nin cezasını alması, tanıyan tanır. Doğanay S.’nin evinde uyurken benim çamaşırımı indirip bana dokundu, sonra inkâr etti. Doğanay S. ise ben yolda yürüyemeyecek kadar sarhoşken duşta beni soydu ve benimle oldu. Telefonumu tamir etmesi için tanıştığım Hakan B. telefonunu verme ayağına beni eve götürdü. Uyuşturucu vermeye çalıştı, evinden çıkarken asansörde öpmeye çalıştı. Ancak kâğıdım bitti.”

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EMLAKÇI DA TACİZ ETMİŞ

Soruşturmayı yürüten savcılık İlklima Naz’ın ismini verdiği üç kişiyi gözaltına aldı. Üç zanlı ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Zanlılardan Doğanay S. (28), kısa süre önce Samsun’da bir suç örgütü operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılmış. İlklima Naz bazen onun evinde kalıyordu. Doğanay S. ifadesinde İlklima Naz’ın kendisine Arslan S. ve Hakan B. tarafından nasıl taciz edildiğini anlattığını söyledi. Ayrıca İlklima Naz’ın ev ararken gittiği emlakçı tarafından da taciz edildiğini anlattı. Ancak kendisine yönelik suçlamayı ise reddetti.

Arslan S. (21) ise ifadesinde “Doğanay’ın evine gitmiştim. Yatağa uzandığım sırada o da geldi. Birbirimize arkamızı dönüp yattık. Bir ilişki olmadı” dedi. Kâğıtta adı geçen telefoncu Hakan B. de “TACİZ etmedim, dövme yapmasını istedim” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor, İlklima’nın silahı nereden bulduğu da araştırılıyor.

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