İstinye-Çubuklu yeniden

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, 31 Temmuz 2025’te hizmeti durdurulan İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nın işletilmesi teklifi görüşüldü. AK Parti’li Meclis Üyesi Gaye Zarif, “Beykozlu vatandaşlarımızın kararlı talepleri sonucunda da bu konunun yeniden gündeme gelmesini memnuniyetli karşılıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Tek bir feribotun özellikle yoğun saatlerde yeterli olmayacağı açıktır. Bizim talebimiz en az iki, mümkünse üç feribotla Beykoz’un ulaşım yükünün rahatlatılmasıdır” dedi. Bunun üzerine söz alan CHP’li Meclis Üyesi Burak Korkmaz da arabalı feribot hizmetinin Temmuz 2025’te kaldırıldığını ancak yolcu taşımacılığının artarak sürdüğünü söyledi.

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Araç park kapasitesinin 50 araçtan 130 araca çıkarıldığını kaydeden Korkmaz, vatandaşların, “Park et devam et” sistemiyle yüzde 50 indirimli olarak aracını park edip vapurla karşıya geçebildiğini anlattı. Bakanlığın, Kavacık Kavşağı’nda bir çalışması olduğunu paylaşan Korkmaz, bu çalışma nedeniyle yaşanması beklenen trafik yoğunluğuna hazırlık yaptıklarını kaydetti. Mecliste yapılan oylamada, madde oybirliğiyle kabul edildi.

ÖĞRENCİLERE 1 TL’YE AYLIK ABONMAN

Öğrencilerin bir kereliğine 1 liraya aylık abonman yüklemelerine ilişkin teklif Mecliste, kentte öğrencilerin 21 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında bir kereliğine İstanbulkart’larına 1 liraya aylık abonman yüklemelerine ilişkin teklif görüşüldü. Karşılıklı konuşmaların ardından bu gündem maddesi de oybirliğiyle kabul edildi.