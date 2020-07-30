İstinat duvarları dünyaca ünlü tabloların replikalarıyla süslendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile kent estetiğini bozan istinat duvarları dünyaca ünlü ressamların eserlerinin replikaları ile süslendi. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan ve arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları, asılan 30 tablo ile kent estetiğine uygun hale getirildi. Duvarlarda Picasso'nun Soytarılar, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa, Claude Monet'in Şemsiyeli Kadın gibi önemli eserlerin yanı sıra Türk ressamlar İbrahim Çallı, Neşet Ünal, Nuri İyem gibi isimlerin eserlerine de yer verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen süreçte başka alanlarda da bu çalışmalar devam edeceğini ifade ederken, mahalle sakinleri de tabloların caddeye ayrı bir renk kattığını söyledi. Kaldırımda yürürken duvardaki tabloları görenler bol bol selfie çekti.