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AA
Haber Giriş: 14.03.2021 - 00:08 | Son Güncelleme:

İstinat duvarı otomobillerin üzerine yıkıldı

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İstinat duvarı otomobillerin üzerine yıkıldı

Nevşehir'in Güzelyazı Mahallesi’nde istinat duvarı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası felaketin önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

İddiaya göre, sokağı çevreleyen istinat duvarı bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde ağır hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, göçüğün yaşandığı sokağa gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan Savran, "İstinat duvarı çökmüş ancak nasıl olduğunu bilemiyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 3 araç hasar görmüş durumda. Enkazı kaldıracağız. Geçmiş olsun” dedi.

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