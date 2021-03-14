İstinat duvarı otomobillerin üzerine yıkıldı

İddiaya göre, sokağı çevreleyen istinat duvarı bilinmeyen nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Olay anında yoldan araç ya da vatandaşların geçmemesi olası kazanın önüne geçerken, taş ve moloz yığınları altında kalan 3 otomobilde ağır hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye sevk edildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, göçüğün yaşandığı sokağa gelerek, incelemelerde bulundu. Başkan Savran, "İstinat duvarı çökmüş ancak nasıl olduğunu bilemiyoruz. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. 3 araç hasar görmüş durumda. Enkazı kaldıracağız. Geçmiş olsun” dedi.

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