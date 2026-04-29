İstinat duvarı çöktü: Park halindeki araç okul bahçesine sürüklendi

Olay, dün akşam saatlerinde Özgürlük Mahallesi 224. Sokak’ta meydana geldi. Sokak ile alt kısmındaki Mevlana İlkokulu'nun bahçesini ayıran istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Sokaktaki kaldırımda park halinde bulunan otomobil, kayan toprak kütlesi ile birlikte okulun bahçesine sürüklendi; bölgedeki elektrik direği de devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı.Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik dağıtım şirketi görevlileri tedbir amaçlı bölgedeki elektrik akışını kesti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.