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İstinat duvarı çöktü, iş makinesi düştü! Araçlar zarar gördü

#Kayseri#Talas#İstinat Duvarı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, istinat duvarının çökmesi sonucu iş makinesi yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü kendi imkanlarıyla devrilen araçtan çıkarken, duvar altında kalan 4 otomobilde hasar oluştu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi, Anayurt Caddesi üzerinde çalışan bir iş makinesi, istinat duvarının çökmesi sonucu yaklaşık 5 metre aşağı düştü. İş makinesi operatörü devrilen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstinat duvarı çöktü, iş makinesi düştü Araçlar zarar gördü

Çöken duvarın altında kalan park halindeki 38 US 267, 33 DSY 55, 50 SG 272, 34 CBN 437 plakalı otomobillerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

İstinat duvarı çöktü, iş makinesi düştü Araçlar zarar gördü

Olayı anlatan araç sahibi, "Bir anda hiç anlamadık. 2 dakikanın içerisinde araç düştü. Biz kepçeciye bir şey oldu zannettik. Toprak kaymış. Aşırı gürültüyle çıktık" dedi.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstinat duvarı çöktü, iş makinesi düştü Araçlar zarar gördü

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#Kayseri#Talas#İstinat Duvarı

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