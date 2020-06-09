İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789/2 Sokak'ta yaşandı. İnşaat alanı yanındaki istinat duvarı, gürültüyle çöktü. Çevre sakinlerinin göçük altında bir kişi kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekibi ile AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda göçük altında kimse olmadığı belirlendi. İnşaat çalışmaları nedeniyle çöktüğü tahmin edilen istinat duvarının çevresinde güvenlik tedbiri alındı.