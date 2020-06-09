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Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı

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İstinat duvarı çöktü, enkaz altında olduğu sanılan kişi arandı
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, inşaat alanı yanındaki istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine yapılan aramada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Balatçık Mahallesi 8789/2 Sokak'ta yaşandı. İnşaat alanı yanındaki istinat duvarı, gürültüyle çöktü. Çevre sakinlerinin göçük altında bir kişi kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekibi ile AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmalarda göçük altında kimse olmadığı belirlendi. İnşaat çalışmaları nedeniyle çöktüğü tahmin edilen istinat duvarının çevresinde güvenlik tedbiri alındı.

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