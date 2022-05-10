İstinaf’tan tercüman kararı

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Edirne’de 6 Şubat 2020 tarihinde, Pazarkule Gümrük Kapısı’na yaklaşık 250 metre mesafedeki 22 T 0425 plakalı takside kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, taksiyi durdurmak için araçla önünü kesti. Taksi şoförü Berkcan Kesimoğlu (23), görevli memurun ekip aracından inmesini engellemek için ekip otosunun sağ ön kapısına çarptı. Ardından da Kesimoğlu, Cengiz Derviş (22) ve Suriye uyruklu 4 kişi koşarak ormana kaçtı. Ekipler, Derviş ve Kesimoğlu ile Suriye uyruklu Kawa Mustafa’yı (40) gözaltına aldı. Suriyeli 3 kaçak göçmen ise izini kaybettirdi. Şüphelilerden Kawa Mustafa tutuklandı, 2 ay sonra tahliye edildi.

Kawa Mustafa ve Cengiz Derviş hakkında ‘göçmen kaçakçılığı yapmak’ suçundan 8 yıla kadar, Berkcan Kesimoğlu hakkında ise ‘göçmen kaçakçılığı yapma ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme, Kawa Mustafa ve Cengiz Derviş’e 2’şer yıl 6’şar ay, Kesimoğlu’na ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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İTİRAZI YERİNDE BULDU

Taraf avukatları kararı İstinaf’a taşıdı. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23’üncü Ceza Dairesi’ne gitti. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı. Hapis cezasının infazı sonrasında Kawa Mustafa hakkında sınır dışı kararı verildi. İstinaf kararının ardından Kawa Mustafa’nın avukatları yerel mahkemede mütalaa sunulduğu sırada salonda tercüman bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Dosyayı bir kez daha inceleyen ceza dairesi, avukatların itirazlarını yerinde buldu. Daire, salonda tercüman bulunmamasının savunma hakkını kısıtladığı gerekçesiyle Kawa Mustafa’ya verilen cezanın bozulmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi, sınır dışı kararı da bozuldu.