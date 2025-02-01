İstinaftan tartışmalı karar

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Genç kadının ölümünden önce 17 Nisan 2021 günü, Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun eve zorla girerek genç kadını darp etti, bayıldıktan sonra da görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Uygun hakkında Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Uygun’a 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Kararın istinaf incelemesi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire, ‘Sanığın tüm oturumlara SEGBİS ile katılımı sağlanarak savunma hakkını kısıtlar şekilde duruşmanın sonlandırıldığı’ gerekçesiyle yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.