Üvey oğlunun kız arkadaşına istismardan 16 yıl ceza almıştı! İstinaftan serbest bırakıldı

İstanbul’da L.D. (17) iki yıl önce ailevi sorunlarından ötürü evinden kaçarak erkek arkadaşı S.K.’nın evinde kalmaya başladı. Evde erkek arkadaşının annesi G.Ç. ile nikâhsız eşi M.K. (37) da vardı. İddiaya göre M.K., 29 Ekim 2018’de L.D.’ye tehdit ve şantajla tecavüz etti. Sevgilisinin kendisini yanına çağırdığını söyleyen S.K., “L.D. başından geçenleri anlattı. Bu hususlar cinsellikle ilgili olduğu için utancımdan anlatmak istemiyorum. L.D.’nin anlattığına göre üvey babam cinsel davranışlarda bulunmuş” dedi. Adli görüşme raporunda, L.D.’nin beyanlarının tutarlı ve güvenilir olduğu, istismardan bir ay sonra şikâyetçi olmasının yaşadığı olayın ağırlığı ile psikolojik durumu nazara alındığında normal olduğu belirtildi.



SUÇLAMAYI REDDETTİ



M.K. ise ifadesinde, o gün kayınpederi eve geldiği için L.D.’yi odaya gönderdiğini belirterek, “İçerlediğini düşünüp kapıyı çaldım. ‘Ne yapıyorsun?’ diye sorduğumda, Instagram’da gezdiğini belirtti. Sonra salona geçtim. Şantaj ve istismarda bulunmadım” dedi. M.K. 1 Aralık 2018’de cezaevine gönderildi. Dava 16 Temmuz 2019’da bitti. M.K.’ya çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan 16 yıl hapis cezası verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi suçun hukuki vasfının değişme ihtimali, delillerin içerikleri ve niteliği göz önüne alınarak M.K.’yı tahliye etti.



GÜVENİMİ KAYBETTİM



2 Mart’ta görülen ilk duruşmada L.D., “Sanığın tahliye olduğunu öğrendikten sonra kendime güvenimi kaybettim. Sürekli atak geçiriyorum. Toplu taşıma araçlarına binemiyor, arkadaş edinemiyorum” dedi.