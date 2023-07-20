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İstinaftan örnek mülakat kararı

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#İstinaf#Mülakat#Adalet Bakanlığı
İstinaftan örnek mülakat kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 07:00

İstinaf, yazılı sınavda başarılı olan ancak mülakatta elenen R.G.’nin açtığı davada sınav kurulunun mevzuata uygun oluşturulmadığına karar verdi. R.G., Adalet Bakanlığı tarafından yeniden mülakata alındı. 

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Dava dosyasına göre, R.G., 22 Kasım 2020 tarihinde icra müdür yardımcısı olabilmek için Adalet Bakanlığı’nın açtığı “İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı”na girdi. “80.15303” puan alan alarak başarılı oldu ve sözlü sınava girmeye hak kazandı. 15 Nisan 2021’de yapılan sözlü sınavda, iddiasına göre, bütün soruları bilmesine rağmen başarısız sayıldı. R.G. yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine avukatı Barış Karakurt aracılığıyla “sözlü sınavda sorulan tüm soruları eksik yanıtladığı sözlü sınav puanının hesaplanmadığı, mülakatın adil, objektif olarak yerine getirilmediğini” ileri sürerek Ankara 10. İdare Makemesi’ne iptal davası açtı.

KURUL MEVZUAT DIŞI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, kurulun mevzuata uygun teşekkül etmediği, bu sınav kurulu tarafından yapılan sözlü sınav sonucu davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle idare mahkemesinin kararını kaldırıldı.                 

 

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#İstinaf#Mülakat#Adalet Bakanlığı