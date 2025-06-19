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İstinaftan kişilik ayarı

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#Barış Polat Dörtköşe#İZMİR#Ege Özkaçar
İstinaftan kişilik ayarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 07:00

Mahkeme, alkollü sürücünün geçmişi ve duruşmadaki tavırlarını gerekçe gösterip hapis cezasını indirince dosya istinafa taşındı. Cezayı az bulan üst mahkeme, ‘sanığın kişiliği temel cezayı belirlemede ölçü olamaz’ diyerek kararı bozdu.

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İZMİR Karaburun’da 28 Mayıs 2022’de 20.00 sıralarında, Ege Özkaçar (26) yönetimindeki 35 JF 557 plakalı otomobil, komşusunun evindeki arızayı gidermek için yolun karşısına geçmek isteyen elektrikçi Barış Polat Dörtköşe’ye (35) çarptı. Göztepe taraftarı Dörtköşe, kazadan 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

9 YIL İSTENDİ 3 YIL CEZA ALDI

Jandarma ekiplerince gözaltına alınıp yapılan kontrolde 1.56 promil alkollü çıkan Özkaçar’ın, kaza tutanağına göre ‘aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama’ ihlallerini de işlediği belirlendi. İfadesi alınıp serbest bırakılan Özkaçar, Dörtköşe’nin ölümünün ardından tutuklandı. 8 Ağustos’ta tahliye edilen Özkaçar, itiraz sonrası yeniden tutuklandı ancak daha sonra adli kontrol şartıyla bir kez daha salıverildi. Savcı, iddianamesinde Özkaçar için ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ege Özkaçar, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılırken; sanığın geçmişi, olaydan sonraki ve yargılama geçmişindeki davranışları nedeniyle cezada indirim uygulandı ve Özkaçar 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

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DOSYAYI GERİ GÖNDERDİ

İtirazlar sonrası dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19’uncu Ceza Dairesi, Özkaçar hakkında az ceza tayin edildiğine karar verdi. Daire ayrıca Özkaçar’a ‘taksirli suçlarda cezanın failin kusuruna göre belirleneceği’ yolundaki ana kriterin gözetilmesi gerektiği, cezanın bireyselleştirilmesinde kullanılması gereken ‘sanığın kişiliği’ şeklindeki gerekçeye temel cezanın belirlenmesinde dayanılamayacağının gözetilmediğine vurgu yaptı. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup dosyayı yeniden Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Özkaçar, 1 Temmuz’da yeniden hâkim karşısına çıkacak.

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#Barış Polat Dörtköşe#İZMİR#Ege Özkaçar

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