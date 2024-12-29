İstinaftan jet Çorlu kararı

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EDİRNE Uzunköprü’den İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkıp devrildi. Kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 219 kişi yaralandı. Açılan soruşturmada 13 kişinin yargılandığı dosya, yaklaşık 6 yıl sürerek 25 Nisan’da tamamlandı. Mahkeme, 4 sanığın ‘bilinçli taksir’ suçundan cezalandırılmasına karar verirken, 9 sanığın da ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme 4 sanığın da beraatine karar verdi. Mahkeme sanıklara iyi hal indirimi yaparak, 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına hükmetti. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararı verilen 4 sanığın da cezalandırılması için istinaf başvurusunda bulundu. Ölen kişilerin yakınları da istinaf başvurusunda, sanıklar hakkında iyi hal indirimi uygulamasına itiraz etti.

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KARAR OYBİRLİĞİYLE ONANDI

Dava dosyası 8 Ekim’de İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesine taşındı. İstinaf mahkemesi 97 klasörden oluşan dava dosyasını inceleyerek, 18 Aralık’ta karara bağladı. Mahkeme oybirliği ile yerel mahkemenin kararını onadı. Kararda, “Usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı” kaydedildi. İstinaf mahkemesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına da karar verdi. İstinaftaki kararın ardından dosya Yargıtay’a gelecek ve son kararı ilgili Yargıtay dairesi verecek.

72 GÜNDE KARAR VERİLDİ

Sanık avukatlarından Mehmet Ektaş, “97 klasörden oluşan bu kadar büyük bir dosyanın bu hızla karara bağlanması mümkün değil. Anlaşılan mahkeme inceleme yapmadan, sanık ve müşteki başvurularını yorumlamadan, savunmaları tartışmadan kararını vererek topu Yargıtay’a atmış görünüyor. Bir istinaf mahkemesine taşınan dosyada ortalama 2 yıl gibi bir sürede karar veriliyor” dedi.