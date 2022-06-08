İstinaftan Ayşe Nazlı'yı öldüren sanığın cezasına onama

Haberin Devamı

Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkisinde, 19 Şubat 2020 günü akşam saatlerinde orman görevlisi, ağaçların arasında battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, cesedin 15 Şubat'ta Alsancak Polis Merkezi'ne hakkında kayıp başvurusu yapılan Ayşe Nazlı Kınacı'ya ait olduğunu belirledi. Bu gelişme üzerine soruşturmayı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı. Cinayet şüphesiyle Taylan Özgür İmal, saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden İmal, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İlgili Haber Ayşe Nazlı Kınacı cinayetinde kahreden detaylar! Katil zanlısı yardım ediyor gibi hareket etmiş Haberi görüntüle

İmal hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 1 Şubat'taki davada İmal, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl, 'kişiyi nitelikli olarak hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

Haberin Devamı

Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından tarafların itirazıyla dosya, İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin, gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığının altını çizdi. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek istinaf başvurusunu reddetti.