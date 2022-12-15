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İstinaf Tuma Çelik‘in beraat kararını bozdu

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#Tuma Çelik#İstinaf#Mahkeme
İstinaf Tuma Çelik‘in beraat kararını bozdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan açılan davada, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını, istinaf mahkemesi bozdu.

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Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik’in, D.E. K. isimli kadına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dokunulmazlığı kaldırılarak, hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçundan Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

BOŞANMAYI İNCELE

Kararda, mağdurun (D.E.K.) eşinden boşandığı dava dosyasının incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiği belirtildi. Kararda, mağdur kadının psikolojik durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması istenilerek şöyle denildi: “Mağdurun sevki ile ATK ilgili ihtisas kurulundan raporun aldırılması, mağdurun rızasının geçerli olduğu sonucuna varıldığı takdirde belirtilen hukuka aykırı delillerin sanık lehine hükme esas alınması, sanık müdafinin sanık hakkında beraat kararı verilmesine ilişkin talebinin rapor sonucuna göre değerlendirilmesi gerekir.”

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DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme HDP’den de Tuma Çelik hakkında disiplin dosyasının istenmesine hükmederek, duruşmayı 27 Aralık tarihine erteledi.

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#Tuma Çelik#İstinaf#Mahkeme

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