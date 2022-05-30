İstinaf, Canan Çeviren'i öldüren sanığa verilen müebbet hapsi onadı

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Olay, 11 Aralık 2020'de akşam saatlerinde, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup ateşledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda Çeviren, karnına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan İnne ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat'ta görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verip İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs'ta verdiği kararda, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun bularak, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.