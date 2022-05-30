Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstinaf, Canan Çeviren'i öldüren sanığa verilen müebbet hapsi onadı

#Manisa#Kadın Cinayeti#Canan Çeviren
İstinaf, Canan Çevireni öldüren sanığa verilen müebbet hapsi onadı

Manisa'da, Canan Çeviren'i (42) tabancayla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferhat İnne'ye (45) verilen müebbet hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce onandı.

Haberin Devamı

Olay, 11 Aralık 2020'de akşam saatlerinde, Yunusemre ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne, eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren'in çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren'e doğrultup ateşledi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda Çeviren, karnına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi. Polise teslim olan İnne ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Haber

Öldürmek istemedim diye kendini savundu ama cinayet anı görüntüleri ortaya çıktı'Öldürmek istemedim' diye kendini savundu ama cinayet anı görüntüleri ortaya çıktıHaberi görüntüle

Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 8 Şubat'ta görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, kararını verip İnne'yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haberin Devamı

Cezayı az bulan Canan Çeviren'in ailesinin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, sanık Ferhat İnne'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi; İnne'nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs'ta verdiği kararda, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını uygun bularak, Ferhat İnne'ye verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Kadın Cinayeti#Canan Çeviren

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google