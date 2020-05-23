İstinaden ne demek? İstinaden nedir? İstinaden TDK kelime anlamı

İstinaden sözcüğü Arapça kökenli bir kelimedir. Ancak Türkçede yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman istinaden kelimesi, ‘Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak ya da güvenerek’ şeklinde ifade edilmektedir.

İstinaden Ne Demek?

TDK üzerinden ele alındığı zaman istinaden kelimesi, ‘bir görüşe ya da bir düşünceye dayanarak, güvenerek’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Özellikle herhangi bir durum ve cümle karşısında ek olarak desteklemek amaçlı söylenen bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

‘’Kullanılan söze istinaden şu cümleyi kurmak istiyorum.’’

Bu şekilde anlatılmak istenen durumu desteklemek amaçlı cümle içerisinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

İstinaden Nedir?

Zarf niteliğinde kullanılan istinaden sözcüğü, herhangi bir durumu daha net şekilde açıklamak ya da cümleyi devam ettirmek amaçlı kullanılır. Yaşanabilecek olası durum karşısında bir görüş ve düşünceye dayanarak, güvenerek anlamı üzerinden ele alınmaktadır. Yani ortaya konulan bir durumu desteklemek amaçlı veya örneklemek için kullanılır.

Bu kelime Türkçe içerisinde halk arasında yaygın kullanılması ile beraber, ayrıca yazılı kaynaklarda pek çok resmi belgede de öne çıkıyor. Farklı yerlerde TDK’ya uygun şekilde bu kelimeyi değerlendirmek mümkün.