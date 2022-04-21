İstilacı midyelere kalkan yengeç

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Bilim insanları tarafından istilacı tür olarak nitelendirilen zebra midyeleri özellikle baraj göllerinde su kanallarını tıkayarak önemli ekonomik kayıplara neden oluyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden (ÇOMÜ) Dr. Halit Kuşku ise zebra midyelerin sayısındaki artışın ‘potamon ibericum’ adlı bir yengeç türü ile önlenebileceğini ortaya koyan bir çalışma yaptı. Kuşku çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:





“Zebra midyenin, bilimsel raporlara göre Kuzey Amerika’da neden olduğu senelik ekonomik kayıp 5 milyar dolara ulaşıyor. Son olarak Van Gölü ve Çıldır Gölü’nde raporlanan tür Türkiye’nin birçok baraj, baraj gölü, akarsu ve iç su kaynaklarında da yoğun oranda artışa geçti. Keşfettiğimiz biyolojik mücadele yönteminde, yengeçler midyelerin canlı kısımlarını tüketirken, kabuklarını da ortalama 8-11 parçaya ayırarak yapıştığı ortamdan ayrılmasını sağlıyor. Bu özellik yüksek bir maliyet kaybının önüne geçebilir. Ayrıca yengeçlerin iyi bir protein kaynağı olduğunu da belirtmek gerekiyor.”