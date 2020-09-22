İstikşafi nedir ve TDK'ya göre ne demek?
İstikşafi, bazı dönemlerde sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alabilmektedir. Dilimize Arapça'dan giriş yapan istikşafi sözcüğü, istikşaf kelime kökünden gelmektedir. TDK'ya göre genel manası araştırma anlamına gelen istikşafi kelimesi, açınsama olarak da tanımlanmıştır. Peki, istikşafi nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, istikşafi sözcüğünün manası ve detaylı bilgiler
İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.
Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.
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