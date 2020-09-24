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Haber Giriş: 24.09.2020 - 08:37 | Son Güncelleme:

İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşmelerinin anlamıyla ilgili bilgiler

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İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşmelerinin anlamıyla ilgili bilgiler
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Doğu Akdeniz’de yaşanan krizin ve yoğun diplomasinin ardından Yunanistan ve Türkiye, istikşafi görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Gündemdeki haberler ardından 'istikşafi ve istikşafi görüşmeleri' kelimelerinin anlamı merak konusu oldu. Peki, istikşafi nedir? TDK'ya göre İstikşafi ne demek? İşte İstikşafi görüşmelerinin anlamıyla ilgili bilgiler

İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır. 

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur. 

İstikşafi ne demek İstikşafi görüşmelerinin anlamıyla ilgili bilgiler

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