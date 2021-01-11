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Haber Giriş: 11.01.2021 - 21:41 | Son Güncelleme:

İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme nedir? İşte tüm ayrıntılar

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İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme nedir? İşte tüm ayrıntılar
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak. Bu gelişmenin basına yansımasından sonra istikşafi görüşmenin ne anlama geldiği merak konusu oldu. Peki, istikşafi görüşme nedir, ne demek?

Yunanistan ve Türkiye, istikşafi görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Gündemdeki haberler ardından 'istikşafi ve istikşafi görüşmeleri' kelimelerinin anlamı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.

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