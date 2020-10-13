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İstikşafi ne demek? İşte istikşafi görüşmelerin anlamı
Yunanistan, Oruç Reis Meis çevresinde oldukça Türkiye ile istikşafi görüşmeler yapmayacağını açıkladı. Açıklama ardından ‘istikşafi’ kelimesinin anlamı bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Arapça kökenli bir kelime olan istikşafi ne demek? İstikşafi görüşmelerin anlamı nedir?
Türk Dil Kurmu sözlüğünde yer alan tanıma göre 'İstikşaf' Arapça kökenli bir kelime. TDK'da İstikşaf kelimesinin iki anlamı bulunuyor. İlk olarak kelime 'araştırma' anlamına geliyor. İkinci anlamı ise coğrafya alanında 'açınsama' demek. İstikşafi ayrıca bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.
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