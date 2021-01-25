İstikşafi görüşme ne demek? İstikşafi görüşmeler ne anlama geliyor..

Diplomatik kaynaklar, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde mevcut durum, son gelişmeler ve atılabilecek adımların ele alındığını bildirdi.

Yunanistan ve Türkiye, istikşafi görüşmelere yeniden başlama kararı aldı. Gündemdeki haberler ardından 'istikşafi ve istikşafi görüşmeleri' kelimelerinin anlamı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

İstikşafi kelimesi birden fazla anlam taşıyabilmektedir. İstikşafi, Arapça kökenli bir sözcüktür. TDK verilerine göre araştırma anlamına gelmektedir. Bu kelimenin kökeni 1500 yıllarda yer alan bazı kaynaklarda da rastlandığı gibi uzun yıllara dayanmaktadır. İstikşafi, bulgulama, çaba, emekle bulma anlamları da taşımaktadır.

Eski kaynaklarda istikşafi kelimesi için genellikle çıkarsama anlamı görülmekte olsa da güncel dilde yoklama anlamı ile moda olmuştur.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.