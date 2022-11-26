İstiklal’de yeni dönem

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından ‘İstiklal Caddesi’nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere’ ilişkin bir ‘genel emir’ yayımlandı. ‘Genel emir’de alınan yeni karar şöyle ifade edildi: “Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir.”

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YAYA AKIŞI ARTACAK

Kararla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

“Tarihi, ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetlerin en yoğun şekilde icra edildiği Beyoğlu ilçemizin İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı sonucunda maalesef 81 kişi yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaklaşık 1400 metre uzunluğunda ve ülkemizin en yoğun yaya trafiğine sahip durumda bulunan İstiklal Caddesi’nde faaliyet gösteren mağaza işletmecileri, esnaflar, mesleki teşekküller, yerel yönetimler ve güvenlik birimleriyle yapılan tüm istişarelerde ortak talep; tramvay ulaşımı ve yaya trafiğinde akışın sağlanması ve sürekliliğin korunması olmuştur. Öte yandan, kamu düzeni ve esenliği ile genel asayişin sağlanmasında da aynı hususun kritik önem teşkil ettiği değerlendirilmektedir.”

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ESNAF NE DİYOR

◊ İstanbul Valiliği’nin aldığı karar caddede işyeri bulunan bazı esnaflardan da destek gördü.

◊ Mecit Bal: “Müzisyenler güzeldi fakat sabahtan akşama kadar müzik dinlemek bazen rahatsız ediyordu. Güvenlik açısından da trafik açısından da yerinde bir karar. Bankların kaldırılmaması yaşlı ve hastaların dinlenmesi için iyi olabilirdi.”

◊ Ömer İltüzer: “Müzisyenler trafiğe neden oluyordu. Hem ambulans ve tramvayın geçmesine engel oluyordu hem de uzun süre çaldıkları için rahatsız ediyordu. Biz daha önce de imza toplamıştık bu konuda. Alınan kararları destekliyoruz.”

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◊ Kestaneci: “Müzisyenler, hanutçular çok kalabalığa sebep oluyordu, iyi oldu. Kararla bunun önüne geçtik. Umarım her şey ülkemiz için güzel olur. İstiklal Caddesi’nde bir biz kaldık, bir tarihi tramvay. Biz de caddenin girişindeyiz.”