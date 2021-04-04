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Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İstiklal’de yasaklı cumartesi!

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İstiklal’de yasaklı cumartesi!

Koronavirüs haritasında kırmızıya dönen 58 şehirde tüm hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Ancak İstanbul sokakları, belki de taşradaki şehirlerin normal günlerinden daha kalabalıktı.

Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler ise İstiklal Caddesi’ne akın etti. Restoranlar turistlere paket servisle hizmet verdi. Polis ekipleri Taksim Meydanı’nda sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı, turistlerin pasaportlarını kontrol etti. Ancak uyarılara aldıran yok gibiydi. İstanbul’un trafik yoğunluk haritasına göre de gün içinde yoğunluk yüzde 10’ları buldu.

İstiklal’de yasaklı cumartesi

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