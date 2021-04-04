İstiklal’de yasaklı cumartesi!

Havanın güzel olmasını fırsat bilen turistler ise İstiklal Caddesi’ne akın etti. Restoranlar turistlere paket servisle hizmet verdi. Polis ekipleri Taksim Meydanı’nda sık sık sosyal mesafe ve maske uyarısı yaptı, turistlerin pasaportlarını kontrol etti. Ancak uyarılara aldıran yok gibiydi. İstanbul’un trafik yoğunluk haritasına göre de gün içinde yoğunluk yüzde 10’ları buldu.

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