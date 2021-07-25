‘İstiklal zaferimiz Lozan’la tasdik edildi’

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98’inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

SURİYE’DEN LİBYA’YA...

“Kahraman milletimizin her türlü imkansızlığa, ihanete ve zorluğa rağmen zaferle taçlandırdığı istiklal mücadelesi, Lozan Barış Antlaşması ile uluslararası alanda da tasdik edilmiştir” değerlendirmesinnde bulunan ve Türkiye’nin tarihinden aldığı cesaret ve ilhamla aydınlık geleceğini inşa yolunda 98 yıldır büyük bir istikrarla ilerlediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: “Suriye’den Libya’ya, Doğu Akdeniz’den terörle mücadeleye kadar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda mücadelemiz irademizin en net göstergesidir. Türkiye bu mücadele alanlarının tümünde haklarını savunmayı sürdürecektir. Lozan Barış Antlaşması’nın 98’inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını tazimle anıyor; aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum.”

‘MEDENİYET GÜNEŞİMİZİN YENİDEN YÜKSELİŞİNİN SEMBOLÜ AYASOFYA’

Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya Camisi’nin yeniden ibadete açılışının birinci yıldönümü için de şu paylaşımda bulundu: “Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya’nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Rabbimize hamdolsun. Kubbelerinden ezan, salavat, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak.”

Bir yılda üç milyon kişinin ziyaret ettiği Ayasofya Camisi’nin önünde dün ibadet kuyruğu vardı.

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