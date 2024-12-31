×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İstiklal saldırısında 2 terörist yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstiklal Caddesi#Saldırı#Terörist
İstiklal saldırısında 2 terörist yakalandı
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 07:00

İstiklal Caddesi’nde 2 yıl önce bombalı saldırı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye’ye geçişini sağlayan ve barınma ihtiyacını karşılayan 2 terörist, PKK/KCK operasyonunda yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye eylem yapmak için gönderilen örgüt üyelerine lojistik destek verdikleri ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı. Emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi.

BOMBACIYA YARDIM ETTİLER

Adana’da düzenlenen operasyonda 13 Kasım 2022’de Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’i yasadışı yollarla Türkiye sokup, barınma ve maddi destek verdiği tespit edilen iki şüpheli yakalandı. 

Bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstiklal Caddesi#Saldırı#Terörist

BAKMADAN GEÇME!