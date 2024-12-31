İstiklal saldırısında 2 terörist yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye eylem yapmak için gönderilen örgüt üyelerine lojistik destek verdikleri ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlenen şüphelileri teknik takibe aldı. Emniyet ekipleri, İstanbul merkezli 2 ayrı operasyon düzenlendi.

BOMBACIYA YARDIM ETTİLER

Adana’da düzenlenen operasyonda 13 Kasım 2022’de Taksim İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’i yasadışı yollarla Türkiye sokup, barınma ve maddi destek verdiği tespit edilen iki şüpheli yakalandı.

Bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi yaralanmıştı.



