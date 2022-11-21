İstiklal patlamasıyla böyle dalga geçtiler... Polis peşlerinde!

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TikTok’ta yabancı uyruklu bir kişi tarafından paylaşılan videoda, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu 3 kişi görünüyor. Bir kişi hararetli bir şekilde konuşurken, bir kişi de elindeki poşeti konuşan kişiye doğru uzatıyor.

Bu sırada arkada bekleyen bir kişi aniden alınca, diğer iki kişi bomba patlamış gibi yere doğru eğiliyor. Çevredeki vatandaşlar panik olurken, video o anda son buluyor. Bu görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki 3 kişiyi yakalamak için araştırma başlattı.