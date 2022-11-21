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İstiklal patlamasıyla böyle dalga geçtiler... Polis peşlerinde!

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#İstiklal Caddesi#Sosyal Medya#Dalga
İstiklal patlamasıyla böyle dalga geçtiler... Polis peşlerinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyla dalga geçen ve sosyal medyada infiale neden olan yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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TikTok’ta yabancı uyruklu bir kişi tarafından paylaşılan videoda, patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu 3 kişi görünüyor. Bir kişi hararetli bir şekilde konuşurken, bir kişi de elindeki poşeti konuşan kişiye doğru uzatıyor.

İstiklal patlamasıyla böyle dalga geçtiler... Polis peşlerinde

Bu sırada arkada bekleyen bir kişi aniden alınca, diğer iki kişi bomba patlamış gibi yere doğru eğiliyor. Çevredeki vatandaşlar panik olurken, video o anda son buluyor. Bu görüntüler, sosyal medyada infiale neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüdeki 3 kişiyi yakalamak için araştırma başlattı.

İstiklal patlamasıyla böyle dalga geçtiler... Polis peşlerinde

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#İstiklal Caddesi#Sosyal Medya#Dalga

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