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İstiklal patlamasında 3 bin 9 yıl hapis istemi

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#İstiklal Caddesi#Patlama#Ahlam Albashir
İstiklal patlamasında 3 bin 9 yıl hapis istemi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 07:00

İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de gerçekleşen bombalı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş,  81 kişi de yaralanmıştı.

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Bombalı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Ahlam Albashir kısa sürede yakalanarak tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca 36 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Mahkeme ilk duruşma günü olarak 9 Mayıs 2023’ü belirledi. Ahlam Albashir’in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 bin 9 yıla kadar, iddianamenin firari şüphelisi PKK/KCK terör örgütünün yürütme konseyi eşbaşkanı Cemil Bayık ve Hülya Oran’ın da atasında bulunduğu 35 şüphelinin ise 7’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile1938 yıl ile 3 bin 16 yıl arasında değişen hapsi istendi. İddianamede, eylemin PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG/PYD yapılanmasının sözde istihbarat birimlerince planlanıp, Türkiye’ye gönderilen Bilal el Hacmaos, Ahlam Albashir ve diğer şüpheliler tarafından organize edildiği öne sürüldü.

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İstiklal patlamasında 3 bin 9 yıl hapis istemi
Ahlam Albashir

BOMBAYI 2.5 SAATTE HAZIRLADILAR

İddianamede ayrıca, Bilal el Hacmaos ve Ahlam Albashir’in, iç çamaşırının içinde Suriye’den getirdikleri patlayıcı yapımında kullanılan maddeler ile parça tesiri yaratmak için nalburdan aldıkları 10 cm’lik 2 kg beton çivisini kullanarak yaklaşık 2.5 saat boyunca yere serili vaziyetteki muşambanın üzerinde el yapımı bombayı hazırladıkları iddia edildi. 12 Kasım’da yapılması planlanan eylemin şüphelilerin kaçış planına uymadığı için bir gün sonraya ertelenerek 13 Kasım’da gerçekleştirildiği belirtildi.

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#İstiklal Caddesi#Patlama#Ahlam Albashir

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