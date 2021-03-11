İstiklal Marşı'nın kabulü ne zaman oldu? İşte İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında kısaca bilgiler

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlanacak. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye genelinde yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulü hakkında kısaca bilgiler...

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

100. YIL ETKİNLİKLERİ

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde yıl boyunca İstiklal Marşı'nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabulünün 100. yıl dönümünün "İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanması için resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunduklarını hatırlattı.

Bu çağrının karşılık bulması sonucu 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" ilan edildiğini söyleyen Doğan, TYB'nin 1978'den beri eseri, hayatı, mücadelesi ve şahsiyetiyle örnek olan Mehmet Akif Ersoy'u andığını ve bu çerçevede programlar yaptığını anlattı.

Doğan, İstiklal Marşı'na ilişkin "milli mutabakat metni" tanımlamasını da ilk kez TYB'nin dile getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"TYB, Mehmet Akif ile ilgili yoğun katılımlı toplantıların dışında Akif'in hayatı, mücadelesi ve eserlerinin ele alındığı ve 300'e yakın ilim ve fikir adamının katıldığı 9 bilgi şöleni yaptı. Bu programlarda konuşulanların kitap halinde basımı yapıldı. Bu sene de en büyük bilgi şölenini yapıyoruz. Bu yıl TBMM'de 12 Mart Cuma günü saat 15.00'te 'İstiklal Marşı Bilgi Şöleni' etkinliğinin açılışı yapılacak. Sadece birinci oturumu Meclis'te bir salonda yapılacak, daha sonra çevrim içi ortamda toplantılar devam edecek. Bu yılki bilgi şöleninin açılışının Meclis'te yapılması önemli. Bu durum TBMM'nin kendi tarihine sahip çıkması anlamına geliyor. 'İstiklal Marşı Bilgi Şöleni'nde konuşulanları da muhtemelen 2 cilt kitap halinde yayımlayacağız."