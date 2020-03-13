İstiklal Marşı’nı okuyan ikiz kardeşler beğeni topladı

Babaları Türk, anneleri Gürcü olan ikizler, geçen yıl ailecek Amasya'ya yerleşti. Türkçe bilmeye ikizler, gittikleri Bahçeleriçi Şehit Recep Gülen İlkokulu'nda ilk olarak İstiklal Marşı'nı ezberledi. Alina ve Ahmet Nida Çakan adlı ikiz kardeşler, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen okullarında düzenlenen etkinlikte okudukları İstiklal Marşı ile büyük beğeni topladı. İkizlerden Alina Çakan, ”Türkçe'yi öğrendiğimde ilk İstiklal Marşını öğrendim” diyerek İstiklal Marşı’nın iki kıtasını okudu.

Türkiye’de özellikle Amasya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten ikizlerin annesi Victoria Çakan, “Türkiye'ye Gürcistan Batum’dan geldik. Çocuklarım bu sene ilkokula gitti. Biz hiç Türkçe bilmiyoruz. Bugün de 12 Mart İstiklal Marşı kabul günüymüş. Çocuklarım İstiklal Marşı'nı okudular" diye konuştu.