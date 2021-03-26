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GeriGündem 8 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı okunurken yağmur altında tek başına saygı duruşunda bulundu
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Gündem
Ali KADI/NİĞDE (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

8 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı okunurken yağmur altında tek başına saygı duruşunda bulundu

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8 yaşındaki Eymen, İstiklal Marşı okunurken yağmur altında tek başına saygı duruşunda bulundu

Niğde'de 2’nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Zeki Eymen Çelik, derse giderken içeride İstiklal Marşı okunmaya başlayınca okul bahçesinde yağmur altında tek başında saygı duruşunda bekledi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Mehmet Emet Aydoğan İlkokulu'nda eğitim gören Zeki Eymen Çelik, pazartesi okula geç kaldı. Çelik, okul bahçesindeyken yağmur nedeniyle koridorda İstiklal Marşı töreni başladı. Milli marşın okunmaya başlamasıyla birlikte Çelik, yağmurlu havada tek başına saygı duruşunda bekledi. Marşın okunmasının ardından Zeki Eymen Çelik sınıfa girdi. O anlar, çevrede oturan bir apartmandaki vatandaş tarafından görüntülendi.

Zeki Eymen Çelik’in annesi Özlem Çelik, "Yağmurun altında tek başına İstiklal Marşı dinlemiş. Biz de öğretmenimizin bize gönderdiği video ile öğrendik. Bizler vatanımıza, milletimize hayırlı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Milli duyguları oğluma aşılayan öğretmenimiz Halil İbrahim Candan'a çok teşekkür ediyorum” dedi.

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