İstiklal Marşı 104 yaşında

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Törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ile öğrenciler katıldı.

BİR MİLLETİN VİCDANI

Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı kaleme aldığı Ankara’daki Taceddin Dergâhı’nda da ‘Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal’ temasıyla program düzenlendi. Törende konuşan Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı’nın bir milletin vicdanı olduğunu söyledi” dedi.

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MEHMET AKİF ERSOY’A ANMA

İSTİKLAL Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla siyasiler de mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu metinlerinden ve medeniyet birikimimizin en güzel yazılı ifadelerinden olan İstiklal Marşı, Türk milletinin vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve milli bilinç gibi değerlerini en veciz şekilde özetlemektedir. Bu düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de Asım’ın nesli olarak İstiklal Marşı ile ortaya konulan değerlere her zaman sahip çıkacak, İstiklal Marşı’nın ruhunu ve Merhum Akif’in ideallerini yaşatmaya devam edeceğiz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

“İstiklal Marşımız bağımsızlığımızın manifestosu, milli varlığımızın manzum seslenişidir. Yazıldığı ölüm kalım devrinin olduğu kadar, Türk milletine ait ebedi unsurların da bir destanı, sönmeyecek ve eskimeyecek bir şiirsel ifadesi olarak milli vicdanlarda yer etmiştir. “

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “İstiklal Marşımız ‘Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım’ diyerek her kelimesiyle Milli Mücadele ruhumuzun gücüne güç kattı.”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: “Bayrağımızın onurunu ve vatanımızın kıymetini her daim hatırlatan bağımsızlık manifestosudur.”