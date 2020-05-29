İstiklal kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Genel olarak bir ülkenin farklı çabalar ile beraber elde ettiği özgürlük olarak istiklal kelimesini dile getirmek mümkün. TDK açısından ele alındığı zaman ise bu kelimenin eş anlamlısı, ‘bağımsızlık’ sözcüğü ile değerlendirilmektedir.

İstiklal Eş Anlamlısı

Anlamı açısından önemli bir potansiyel teşkil eden İstiklal kelimesi, aynı zamanda, ‘bağımsızlık’ sözcüğü üzerinden de ele alınmaktadır. Her iki kelime de ortak anlamı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına değerlendirilebilir Özellikle bir ülkenin verdiği mücadele ile beraber kazandığı özgürlük olarak tabir bilmektedir. Bu ifade hem istiklal hem de bağımsızlık kelimeleri içinde öne çıkar.

‘’İstiklal mücadelemiz bizim için bir gururdur.’’

‘’Bağımsızlık her ülkenin hakkıdır.’’

Bu şekilde aynı anlamı ile beraber farklı cümleler üzerinden bağımsızlık kelimesiyle İstiklal sözcüğü değerlendirilebilir. İki kelime de Türkçede yaygın kullanılan sözcüklerdir.